Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що окупанти обстріляли перинатальний центр у Херсоні. Про це він повідомив в Телеграмі.

«Через вибух випущеного ворогами снаряда у Херсоні загорівся перинатальний центр», – йдеться в повідомленні.

Потужною вибуховою хвилею вибило вікна у дитячому відділенні та пошкодило один із лікарських кабінетів.

За попередньою інформацією, працівники центру, пацієнтки та діти живі і неушкоджені.



Водночас у МОЗ України повідомили про одну постраждалу працівницю закладу.

Наразі спеціалісти усувають наслідки атаки окупантів проти жінок з немовлятами та медиків.

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