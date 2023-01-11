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Окупанти обстріляли перинатальний центр у Херсоні

Ольга Денисяка

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Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що окупанти обстріляли перинатальний центр у Херсоні. Про це він повідомив в Телеграмі.

«Через вибух випущеного ворогами снаряда у Херсоні загорівся перинатальний центр», – йдеться в повідомленні. 

Потужною вибуховою хвилею вибило вікна у дитячому відділенні та пошкодило один із лікарських кабінетів.

За попередньою інформацією, працівники центру, пацієнтки та діти живі і неушкоджені.

Водночас у МОЗ України повідомили про одну постраждалу  працівницю закладу.

Наразі спеціалісти усувають наслідки атаки окупантів проти жінок з немовлятами та медиків.

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