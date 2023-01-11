Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що окупанти обстріляли перинатальний центр у Херсоні. Про це він повідомив в Телеграмі.
«Через вибух випущеного ворогами снаряда у Херсоні загорівся перинатальний центр», – йдеться в повідомленні.
Потужною вибуховою хвилею вибило вікна у дитячому відділенні та пошкодило один із лікарських кабінетів.
За попередньою інформацією, працівники центру, пацієнтки та діти живі і неушкоджені.
Водночас у МОЗ України повідомили про одну постраждалу працівницю закладу.
Наразі спеціалісти усувають наслідки атаки окупантів проти жінок з немовлятами та медиків.
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Ольга Денисяка