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Латвія може надати Україні нову партію Stinger

Ольга Денисяка

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Латвія може надати Україні нову партію зенітно-ракетних комплексів Stinger на наступному засіданні у форматі «Рамштайн» та запропонувати навчання українських військових. Про це повідомила міністр оборони країни Інара Мурнієце, коментуючи майбутню військову допомогу Латвії Україні, пише Європейська правда.

За словами Мурнієце, «список військової підтримки Латвії вже в кишені».

«Насправді український фронт – це наша лінія оборони, тому ми зараз думаємо, як долучитися до великого потоку допомоги Україні і як підтримати Україну, як відповісти на прохання президента Володимира Зеленського», – сказала міністр.

Мурнієце заявила, що Латвія розглядає можливість надсилання зброї в Україну та навчання українських військових. Враховуючи ту допомогу, яку Латвія раніше надала Україні, Латвія могла б знову запропонувати Україні зенітно-ракетні комплекси Stinger.

«Зустрічаючись з українськими колегами, вони висловлюють найбільшу вдячність Латвії за ті Stinger, які прийшли до війни, це було дуже правильне рішення Міністерства оборони, а також колишнього міністра. Ми будемо продовжувати (допомагати) зі Stinger, будемо продовжувати ще більш інтенсивне навчання українських військових у Латвії», – зазначила Мурнієце.

Також міністр вважає, що Україна високо цінує безпілотні літальні апарати або дрони, тому Латвія також могла б продовжити їх постачання.

Наступна, восьма за рахунком зустріч Контактної групи з питань оборони України, або формат «Рамштайн», відбудеться 20 січня 2023 року.

Нагадаємо, формат «Рамштайн», який об’єднує понад 50 країн світу, було започатковано з метою колективної підтримки України, щоб задовольнити оборонні потреби української армії в умовах протистояння повномасштабному вторгненню Росії.

Останнє засідання Контактної групи з питань оборони України відбулось наприкінці листопада 2022 року.

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