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До Вищої ради правосуддя обрали п'ять нових членів

Андрій Котенський

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Позачерговий з’їзд суддів України обрав п’ятьох з восьми членів Вищої ради правосуддя. Суддів обирали на таємному голосуванні серед 16 кандидатів, повідомляє пресслужба Ради судів України.

Нових членів Вищої ради правосуддя обирали за квотним принципом.

До квоти від загальних судів було внесено 9 кандидатів. Делегати з’їзду могли проголосувати за чотирьох з них.

До квоти від адміністративних судів – 4 кандидати, де голосувати можна було не більше як за дві кандидатури.

До квоти від господарських судів – 3 кандидати, де голосувати можна було також не більше як за двох кандидатів.

Наразі лічильна комісія оголосила суддями лише п’ятьох нових членів ВРП:

Алла Котелевець – суддя Харківського апеляційного суду.

Григорій Усик – суддя Касаційного цивільного суду у складі ВС.

Олександр Сасевич – суддя Львівського окружного адміністративного суду.

Юлія Бокова – суддя Господарського суду Донецької області.

Ольга Попікова – суддя Північного апеляційного господарського суду.

Новообрані члени Вищої ради правосуддя вже склали присягу.

Ще трьох суддів мають назвати у четвер, 12 січня, коли продовжить роботу зїзд та лічильна комісія.

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