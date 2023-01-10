ЗСУ ліквідували російське судно і понад 700 солдатів

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 113 тисяч військових, 3 084 танків та 17 кораблів/катерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого по 10 січня загальні втрати Росії становлять:

особового складу 112470 (+710) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3084 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 6154 (+7) од,

артилерійських систем – 2073 (+4) од,

РСЗВ – 434 (+0) од,

засоби ППО ‒ 217 (+0) од,

літаків – 285 (+0) од,

гелікоптерів – 275 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1860 (+4),

крилаті ракети ‒ 723 (+0),

кораблі/катери ‒ 17 (+1) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4817 (+8) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 183 (+0).

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Дещо більше інформації щодо ворожого корабля/катера буде надано після уточнення.

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