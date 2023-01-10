ЗСУ ліквідували російське судно і понад 700 солдатів

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 113 тисяч військових, 3 084 танків та 17 кораблів/катерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого по 10 січня загальні втрати Росії становлять:
особового складу 112470 (+710) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3084 (+4) од,
бойових броньованих машин ‒ 6154 (+7) од,
артилерійських систем – 2073 (+4) од,
РСЗВ – 434 (+0) од,
засоби ППО ‒ 217 (+0) од,
літаків – 285 (+0) од,
гелікоптерів – 275 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1860 (+4),
крилаті ракети ‒ 723 (+0),
кораблі/катери ‒ 17 (+1) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4817 (+8) од,
спеціальна техніка / special equipment ‒ 183 (+0).
У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Дещо більше інформації щодо ворожого корабля/катера буде надано після уточнення.
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Андрій Котенський