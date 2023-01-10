ОСТАННІ НОВИНИ

З 16 січня українці зможуть отримати безкоштовні LED-лампи

Ольга Денисяка

|

З 16 січня у режимі бета-тестування стартує програма безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи. Про це під час засідання уряду заявив прем’єр Денис Шмигаль.

«З 16 січня розпочинаємо в режимі бета-тестування програму безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи», – заявив Шмигаль.

На першому етапі планують замінити до 500 тис. ламп у шести регіонах України. Після цього орієнтовно за два тижні проєкт запустять у звичайному режимі по всій території Україні. 

За словами прем’єра, кожен зможе подати заявку через «Дію», а потім отримати 5 нових ламп у найближчому відділені «Укрпошти».

Раніше повідомлялось, що з січня 2023 року українці зможуть безкоштовно обміняти п’ять звичайних лампочок на п’ять енергозберігальних.

Заміну 30 мільйонів лампочок профінансує Європейський Союз. Програма реалізовуватиметься через «Укрпошту». Українцям необхідно буде заповнити заявку, а потім обміняти старі лампи на нові у відділенні пошти.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Озера розбрату
Наталя ДУЛЯБА
Озера розбрату

У Львові розгорівся скандал довкола чистки озер у Снопківському парку. Місцеві мешканці скаржаться на утворення суцільни...

Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові
Омелян ШЕВЧУК
Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові

У Львові впродовж місяця заплановано багато цікавих подій на різдвяну тематику. Про це повідомляють організатори подій у...

УПЦ МП воює із «сатанинською церквою» і «свинячими мордами 95 кварталу»
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
УПЦ МП воює із «сатанинською церквою» і «свинячими мордами 95 кварталу»

Український боксер Василь Ломаченко опублікував скандальне відео проповіді митрополита Лонгина УПЦ московського патріарх...

ТОП-100 українських пісень 2022 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2022 року

Не квотами єдиними. Відкрите вторгнення рашистів в Україну стало черговим каталізатором до творення нових українських пі...

всі статті
Львівський портал