З 16 січня українці зможуть отримати безкоштовні LED-лампи

З 16 січня у режимі бета-тестування стартує програма безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи. Про це під час засідання уряду заявив прем’єр Денис Шмигаль.

«З 16 січня розпочинаємо в режимі бета-тестування програму безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи», – заявив Шмигаль.

На першому етапі планують замінити до 500 тис. ламп у шести регіонах України. Після цього орієнтовно за два тижні проєкт запустять у звичайному режимі по всій території Україні.

За словами прем’єра, кожен зможе подати заявку через «Дію», а потім отримати 5 нових ламп у найближчому відділені «Укрпошти».

Раніше повідомлялось, що з січня 2023 року українці зможуть безкоштовно обміняти п’ять звичайних лампочок на п’ять енергозберігальних.

Заміну 30 мільйонів лампочок профінансує Європейський Союз. Програма реалізовуватиметься через «Укрпошту». Українцям необхідно буде заповнити заявку, а потім обміняти старі лампи на нові у відділенні пошти.

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