У Львові проведуть міжнародний турнір зі стрибків у висоту

14 січня у Львові відбудеться 24-й міжнародний турнір зі стрибків у висоту, який вшановує пам’ять уславленого українського легкоатлета Олексія Дем’янюка. Цього року за головні призи змагань позмагаються спортсмени з усіх куточків України.

Особливістю змагань «Меморіал Олексія Дем’янюка» є участь в них як юних спортсменів-початківців, так і відомих атлетів: учасників та призерів Олімпійських ігор, чемпіонатів світу, Європи (Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко).

Уже давно турнір став популярним серед «висотників» України, він збирає близько 100 учасників, і по праву є одним з найкращих турнірів зі стрибків у висоту та відкриває легкоатлетичний сезон в Україні.

У програмі змагань «Меморіал Олексія Дем’янюка» заплановано юнацький та юніорський турнір зі стрибків у висоту, Гран-прі серед жінок та чоловіків.

Змагання відбудуться у манежі ЛФУФК (вул. Черемшини, 17).

Довідка

Змагання проводяться в пам’ять про відомого українського спортсмена Олексія Дем’янюка, майстра спорту міжнародного класу, учасника ХХІІ Олімпійських Ігор 1980р., володаря кращого результату світу у 1981 році (233см – 11.07.1981), який трагічно загинув в 1999 році.

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