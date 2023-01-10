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Рашисти 46 разів обстріляли Херсонщину, є загиблі

Наталя Дуляба

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Протягом понеділка, 9 січня, російські окупаційні війська 46 разів обстріляли Херсонську область і вбили двох людей. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич на своїй сторінці у Facebook.

Так, за минулу добу Херсонщина 46 разів була під ворожими обстрілами. Окупанти гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

На сам Херсон прийшлося 14 обстрілів. Тут росіяни вкотре атакували житлові квартали. Ворожі снаряди поцілили в обʼєкти критичної інфраструктури, приватні та багатоквартирні будинки.

«Минулої доби через російські обстріли загинули 2 людей, ще 2 жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості», — відзначив Ярослав Янушевич.

Нагадаємо, 9 січня внаслідок російського обстрілу житлового кварталу у Херсоні загинула одна людина, ще одна — дістала наскрізне осколкове поранення. За її життя боролися медики.

Також рашисти обстріляли обʼєкти критичної інфраструктури в Херсоні й знищили електропідстанцію. Обійшлося без  жертв.

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