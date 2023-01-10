Польща змінює підхід до захисту і переносить лінію оборони до кордонів із Росією і Білоруссю

Польща змінює підхід до свого захисту від можливої збройної агресії Росії, який тепер передбачатиме зайняття оборони не по річці Вісла, а безпосередньо на кордоні з РФ і Білоруссю. Про це пише Укрінформ із посиланням на міністра оборони Польщі Маріуша Блащака.

Як розповів глава польського Міноборони, рішення про зміну підходу до оборони ухвалили під впливом трагедій українських міст, зокрема Бучі, які у перші дні війни захопили російські війська.

За його словами, новостворювана 1 Піхотна дивізія Легіонів має ефективно закрити доступ до Польщі.

«Ми відмовляємося від доктрини, яка діяла упродовж багатьох років, під час правління нинішньої опозиції. Тоді було передбачено, що оборона Польщі почнеться лише на лінії Вісли і ми без бою віддамо східну частину країни. Це могло б призвести до таких трагедій, які ми бачили в Бучі в Україні», – підкреслив Маріуш Блащак.

Міністр оборони додав, що відтепер Польща бере до уваги боротьбу за кожен шматок своєї території: «Тому ми маємо бути сильними і навіть дуже сильними саме на сході нашої країни, адже тут проходить головна лінія нашої безпеки та незалежності».

Зазначимо, що Республіка Польща на заході межує з Україною та Білоруссю, на півночі – з Литвою й Калінінградською областю Росії.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.