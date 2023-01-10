Перша серія мультсеріалу «Пес Патрон» вже вийшла

До перегляду доступна перша серія мультсріалу про пса Патрона «Зруйнований міст», у якій він розповідає своєму другу про робочий день пса-сапера. Відео оприлюднили на YouTube-каналі.
Так, у першій серії Патрон розповідає своєму другу коту Тому про робочий день пса-сапера з Державної служби надзвичайних ситуацій. Мультик, зокрема, пояснює глядачам, як потрібно діяти, якщо натрапили на вибухонебезпечні предмети.
Зазначимо, проєкт створений при підтримці USAID та у партнерстві з UNICEF. Режисеркою стала Анастасія Фалілеєва, а авторкою ідеї та сценарію – Саша Рубан.
Мультфільм також містить англійські та польські субтитри.
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Анастасія Диняк