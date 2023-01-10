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Однорічна Аліса з Харкова стала рекордсменкою України

Анастасія Диняк

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Харків’янка Аліса Шматько у віці 1 рік 1 місяць може показати усі літери української абетки, при цього дівчинка ще не вміє говорити. Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

Так, дитина без помилок візуально визначає всі літери української абетки. За словами Вєтрової, Аліса без заминки може відрізнити букву «Г» від букви «Ґ».

«Звісно, що цю першу в її житті зіркову перемогу з маленькою рекордсменкою розділили мама Юлія і тато Антон, бо саме батьки ведуть свою дитину до перших успіхів і перших висот», – йдеться у повідомленні.

Рекорд Аліси Шматько внесено до Національного Реєстру Рекордів в категорію «Діти» як досягнення України.

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