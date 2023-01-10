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На окупованих землях мобілізовують навіть інвалідів

Андрій Котенський

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Окупанти продовжують проводити заходи з мобілізації місцевого населення на тимчасово окупованих територіях України. Так, у Горлівці Донецької області 6 січня цього року, в ході чергового рейду мобілізовано до 30 осіб, 4 з них – з інвалідністю, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Після 2 днів так званої підготовки на полігоні «Восточний» їх направили до однієї з військових частин російських окупаційних військ.

Водночас противник продовжує зазнавати втрат. Так, до лікарні в Новотроїцькому Херсонської області за перший тиждень 2023 року привезли близько 120 окупантів.

Також повідомляється, що рашисти намагається наступати на трьох напрямках.

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