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ЛКП «Лев» відновлює роботу після карантину

Ольга Денисяка

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ЛКП «Лев» завершує цьогорічний карантин уже сьогодні та повноцінно відновлює роботу. Про це Львівьсклму порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради. 

«За час нашого карантину команда ретельно продезінфікувала усі приміщення, територію, вольєри, будки, транспорт, інвентар та провела поточні ремонтні роботи.

Віримо, що наші зусилля будуть корисними для пацієнтів — зроблять роботу персоналу та перебування власників тварин у Першій комунальній ветеринарній клініці більш комфортними», – зазначають у ЛКП «Лев».

Також у підприємстві нагадують, що бригада ловців собак здійснює виїзди в населені пункти Львівської МТГ щосереди та щосуботи, в інші дні тижня — в райони міста Львова. Поза чергою виїзд здійснюється на ургентні випадки, а також якщо безпритульна собака вагітна або тічкуюча.

Собаки, виловлені у районах міста Львова, перебувають на підприємстві 21 день, а ті, що у населених пунктах МТГ — 14 днів (щоб першочергового стерилізувати більшу кількість тварин та, відповідно, запобігати їх розмноженню).

Виїзд бригади здійснюється виключно за телефонним запитом на номер: 068 535 45 45.

ЛКП «Лев» працює щодня, без вихідних, з 8:00 до 19:00, а Центр адопції – з 08:00 до 17:00 на вул. Промисловій, 56 у Львові. Нижче також подаємо графік виїздів бригади ловців.

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