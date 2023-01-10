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Глава МЗС Німеччини приїхала в Харків

Ольга Денисяка

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Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 10 січня приїхала у Харків. Про це йдеться на сайті МЗС Німеччини.

Анналена Бербок стала першою представницею німецького уряду з 24 лютого, яка відвідала схід України.

«Це місто є символом абсолютного божевілля російсько-загарбницької війни в Україні та нескінченних страждань, з якими щодня стикаються люди, особливо тут, на сході країни», – повідомила Бербок.

Посадовиця заявила, що прибула у місто на запрошення глави МЗС України Дмитра Кулеби. Вона повідомила, що хоче «отримати уявлення про ситуацію в Харкові та послухати жителів».

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