Глава МЗС Німеччини приїхала в Харків

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 10 січня приїхала у Харків. Про це йдеться на сайті МЗС Німеччини.

Анналена Бербок стала першою представницею німецького уряду з 24 лютого, яка відвідала схід України.

«Це місто є символом абсолютного божевілля російсько-загарбницької війни в Україні та нескінченних страждань, з якими щодня стикаються люди, особливо тут, на сході країни», – повідомила Бербок.

Посадовиця заявила, що прибула у місто на запрошення глави МЗС України Дмитра Кулеби. Вона повідомила, що хоче «отримати уявлення про ситуацію в Харкові та послухати жителів».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.