Дефіцит потужності зріс навіть уночі, у регіонах ввели аварійні знеструмлення, — «Укренерго»

Станом на ранок вівторка, 10 січня, в Україні зросли споживання електроенергії. Через перевищення встановлених лімів в багатьох областях застосували аварійні знеструмлення. Про це йдеться на сторінці «Укренерго» у Facebook.

Так, станом на 10:00 год. споживання електроенергії в Україні підвищилось через похолодання та сильний вітер. Також промисловість та бізнес стали більше використовувати світла. Внаслідок цього зріс дефіцит потужності, у тому числі і в нічні години.

«Для забезпечення балансу в енергосистемі до областей доведені ліміти споживання, які діють упродовж всієї доби – з 00:00 до 24:00 год. На жаль, у багатьох областях ліміти вже перевищені, тому для збереження стабільної роботи енергосистеми застосовуються аварійні відключення», — йдеться у повідомленні.

Крім того, в окремих регіонах сильний вітер пошкодив електррмережі, наразі тривають ремонтні роботи.

Що зі світлом на Львівщині? За даними Львівобленерго, 10 січня у Львові та області діють графіки планових знеструмлень.

У прифронтових регіонах на сході та півдні України ситуація зі світлом залишається складною через значні пошкодження електромереж внаслідок бойових дій.

«Наразі енергосистема не в змозі покрити споживання у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію. Серед них і Запорізька АЕС, потужності якої дозволили б повною мірою покрити потребу в електроенергії», — додають енергетики.

Ремонтні бригади у посиленому режимі працюють над усуненням пошкоджень в мережах. А українців тим часом закликають розумно споживати електрику, користуватись енергоємними приладами почергово. Все це дозволить знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність застосування обмежень.

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