У Львові новостворена фірма зібрала замовлень для харчування хворих на 59 млн грн

Зареєстроване 17 листопада 2022 року ТОВ «Кейтерінг Фуд» вже отримало замовлень від львівських медичних закладів на майже 58,8 млн грн. Про це стало відомо з Prozorro, повідомляють Наші гроші. Львів.

Всі угоди укладено на харчування стаціонарних хворих. Так, спочатку «Клінічна лікарня планового лікування, реабілітації та паліативної допомоги» зробила в цієї фірми невелике замовлення без конкурсу 30 грудня 2022 року.

А потім 1 січня цього року (неділя) замовлення на 11,8 млн грн віддав «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр» за відкритих торгах із особливостями, де «Кейтерінг Фуд» було єдиним учасником. Як досвід фірма показала замовлення львівської спецшколи від 1 грудня на 70,2 тис. грн, за яким оплатили хіба 26 тис. грн.

Вже 3 січня договір з компанією підписала «Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ» на 7,4 млн грн. Знову на відкритих торгах із особливостями, де «Кейтерінг Фуд» було єдиним учасником, а як досвід – та ж угода на 70,2 тис. грн від спецшколи.

Найбільше замовлення віддала вже згадана «Клінічна лікарня планового лікування, реабілітації та паліативної допомоги» 6 січня – на 39,2 млн грн. Ситуація із конкурентами та досвідом тут аналогічна.

В усіх трьох великих закупівлях компанія надала довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації – і всюди мова йде про одних й тих же шістьох працівників, крім директора: водія, вантажного, двох кухарів, однієї дієтичної сестри та кухонного працівника. Разом з тим, фірма не планує залучати інших підрядників до виконання договору.

Ми зателефонували власниці та директорці «Кейтерінг Фуд» (початкова назва «Кейтрінг фуд») Світлані Гурській, аби отримати більше інформації про персонал та досвід її компанії, але вона лише зазначила, що дійсно планує збільшувати кількість працівників, але не може говорити і зателефонує через годину. Але так і не подзвонила й не відповіла на наш повторний дзвінок.

За даними YouControl, Гурська могла керувати їдальнею у Західній електроенергетичній системи ДП «Укренерго», але оскільки реєстр декларацій закритий, ми не можемо перевірити це достеменно.

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