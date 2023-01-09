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Правоохоронці майже під Волинню розшукали чоловіка, який втратив пам’ять

Анастасія Диняк

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На Львівщині правоохоронці відшукали безвісно зниклого місцевого мешканця. Чоловік опинився у лісі на межі з Волинською областю. Про це повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, 6 січня ввечері до поліції звернулась мешканка одного з сіл Червоноградського району з заявою про зникнення свого 60-річного чоловіка. За її словами, напередодні він поїхав дому на мікроавтобусі, проте додому не повернувся і зв’язку з ним не було.

Правоохоронцям вдалося відстежити пересування мікроавтобуса за допомогою камер відеоспостереження та визначили приблизний квадрат пошуку. потім за допомогою дронів вони знайшли автомобіль у лісі майже на межі Львівської та Волинської областей.

Чоловік втратив пам’ять та не міг пояснити, хто він і як потрапив до лісу. Окрім того, він страждав від сильного переохолодження. Врятованого доставили до лікарні. За словами медиків, загрози його життю немає.м

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