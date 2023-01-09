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Майже вісьмом тисячам переселенців допомогли у Львівському центрі підтримки

Катерина Трачук 

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За дев’ять місяців повномасштабного вторгнення понад 7,7 тисяч громадян з різних областей України звернулися за допомогою до Львівського центру підтримки внутрішньо переміщених осіб. Таку статистику опублікувала Львівська міська рада.

Найбільше відвідувачів було з Харківської та Донецької областей (по 23%), Херсонської (11%), Запорізької (10%), Луганської (9%), Київської (7%), Миколаївської та Дніпровської (по 5%).

Найчастіше переселенці звертаються за гуманітарною допомогою, житлом, медичними послугами, юридичними консультаціями (відновлення документів тощо), консультаціями з питань соціального захисту, освіти та працевлаштування.

«Кому потрібна допомога з подачею документів – приходьте. Потрібна психологічна підтримка чи розмова з людьми, які перебувають у схожій ситуації, – приходьте. Якщо є труднощі з адаптацією в місті і непорозуміння з різними структурами – приходьте», – закликає директорка департаменту адміністративних послуг ЛМР Валентина Бартошик.

Центр розташовано на базі ЦНАП у приміщенні Личаківської районної адміністрації (вул. Костя Левицького, 67), працює за графіком: понеділок-четвер – з 9.00 до 18.00 год., п’ятниця – з 9.00 до 16.00 год. (без обідньої перерви).

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