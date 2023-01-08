Україні пропонують «корейський варіант» завершення війни, – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що для завершення війни РФ планує запропонувати Україні так званий «корейський варіант», тобто поділ країни. Про це пише Українська правда.

Так, за словами Данілова, Україні пропонують корейський варіант. Йдеться про так звану «38 паралель», за допомогою якої поділили Корею на Південну та Північну.

«Нещодавно спілкуючись з представниками Кореї, я звернув увагу… Вони вважають, що тоді була велика помилка, що пішли на поступки, погодилися з тим, що треба заради збереження… Сьогодні мають проблеми», – наголосив секретар РНБО.