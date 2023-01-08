Україна повернула з полону ще 50 захисників

Відбувся черговий обмін військовополоненими. Україна звільнила з полону ще 50 українських військових. Серед них – 33 офіцери та 17 рядових і сержантів. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Так, з російського полону повернули 50 захисників. Серед них – бійці із ЗСУ, ТрО, НГУ, ДПСУ, ВМС, а також із ССО. Загалом це 33 офіцери та 17 рядових і сержантів.

«Повертаємо людей, які потрапили в полон на Чорнобильскій АЕС, а також оборонців Маріуполя, хлопців з Донецького напрямку, з-під Бахмута, а також із Київщини, Чернігівщини, Херсонщини та інших регіонів, де тривали бої. Це не останній обмін. Наша задача – повернути всіх наших людей і ми її виконаємо», – зазначив Єрмак.