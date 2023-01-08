Росіяни розстріляли побратимів, які хотіли здатися в полон ЗСУ

На Запоріжжі російські окупанти розстріляли шістьох бійці, які планували здатися в полон українським військовим. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Для підтримання військової дисципліни та недопущення поширення панічних настроїв серед особового складу окупаційних військ, що діють на Запорізькому напрямку, противник задіяв підрозділи Росгвардії.

Так, стало відомо, що 5 січня, поблизу населеного пункту Чистопілля, було розстріляно 6 осіб, які висловили позицію про здачу в полон Силам оборони України.