Окупанти обстріляли Херсон забороненою зброєю

8 січня російські військові обстріляли Херсон забороненими запалювальними боєприпасами. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

«Російські окупанти завдали удару по Таврійському мікрорайону міста. Для атаки використали запалювальні боєприпаси. На щастя, ця атака рашистів обійшлась без жертв серед мирних людей та руйнування цивільної інфраструктури», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, запалювальні боєприпаси заборонені у містах або поруч з ними. Їх використовують для створення масових пожеж на місцевості з сухим рослинним покривом за допомогою легкозаймистих горючих матеріалів.