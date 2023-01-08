На окупованій Луганщині вибухнув газопровід

У місті Лутугине на окупованій частині Луганської області стався вибух із подальшим загорянням на магістральному газопроводі. Про це повідомляє російське пропагандистське видання «РИА Новости».

Зазначається, що загоряння сталося після вибуху і це призвело до того, що близько 13 тисяч абонентів залишилися без газу.

Згодом у «Луганськгаз» додали, що вогонь ліквідовано. Про причину вибуху не повідомляється.