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З Донбасу до Росії окупанти вивезли 300 дітей

Анастасія Диняк

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Російські окупанти вивезли з Донеччини та Луганщини до Москви 300 нібито на лікування. Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Так, за даними Гайдая, 300 осіб – це офіційні дані керівництва Москви, скільки ще дітей депортували до інших міст РФ нарізі невідомо.

Гайдай додав, що восени 2022 року росіяни проводили медогляди дітей майже в кожному місті окупованої Луганщини. В деяких школах вчителі навіть збирали з дітей гроші за це.

«300 із них відправлено до московських стаціонарів. Нібито, при виявленні “серйозних травм” першу допомогу їм надали ті самі медпрацівники, які діяли на виїзді. А потім пацієнтів за допомоги спецтранспорту чи санітарної авіації доставили до Москви, де вони продовжили проходити лікування та реабілітацію. До приходу окупантів діти та батьки навіть не здогадувалися про свій тяжкий стан», – розповів Гайдай.

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