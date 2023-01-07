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У Винниках відкрили Центр підтримки для людей, які втратили дім

Анастасія Диняк

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Громадська організація «Емаус-Оселя» відкрила у Винниках Центр підтримки людей, які втратили свій дім. Його будівництво стало можливим завдяки співпраці влади, громадянського суспільства, церкви, бізнесу та міжнародних партнерів. Про це повідомили у пресслужбі міської ради.

Так, Центр збудовано на міській землі з ініціативи громадської організації «Емаус-Оселя». Будівельні роботи виконала компанія «Ріел», фінансувала – міжнародна спільнота «Емаус» та інші благодійники, ремонтом під’їзної дороги займалась Личаківська районна адміністрація за кошти Львівської громади.

«Дуже символічно, що українці навіть в час війни прагнуть створювати та вдихати нові сенси та життя навіть у  закинуті будівлі.  Бо створювати, а не руйнувати – наша життєва потреба і в цьому очевидно є наша ключова різниця  із істотами з півночі», – розповів директор департаменту міської агломерації Юрій Лукашевський.

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