У Винниках відкрили Центр підтримки для людей, які втратили дім

Громадська організація «Емаус-Оселя» відкрила у Винниках Центр підтримки людей, які втратили свій дім. Його будівництво стало можливим завдяки співпраці влади, громадянського суспільства, церкви, бізнесу та міжнародних партнерів. Про це повідомили у пресслужбі міської ради.

Так, Центр збудовано на міській землі з ініціативи громадської організації «Емаус-Оселя». Будівельні роботи виконала компанія «Ріел», фінансувала – міжнародна спільнота «Емаус» та інші благодійники, ремонтом під’їзної дороги займалась Личаківська районна адміністрація за кошти Львівської громади.

«Дуже символічно, що українці навіть в час війни прагнуть створювати та вдихати нові сенси та життя навіть у закинуті будівлі. Бо створювати, а не руйнувати – наша життєва потреба і в цьому очевидно є наша ключова різниця із істотами з півночі», – розповів директор департаменту міської агломерації Юрій Лукашевський.