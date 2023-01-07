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Росіяни можуть підірвати водосховище біля самої лінії фронту

Анастасія Диняк

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Російські окупанти можуть підірвати дамбу Сватівського водосховища на Луганщині. Про це повідомив Центр національного спротиву.

Так, за даними Центру «Спротив», до Сватова на Луганщині прибув ворожий інженерно-саперний підрозділ, який, ймовірно, розглядає можливість підірвати дамби Сватівського водосховища.

«Ворог розраховує сповільнити просування ЗСУ на цій ділянці фронту. При цьому окупанти планують звинуватити Україну в підриві дамби… Також звертаємо увагу, що росіяни можуть використати підрив дамби задля приводу для депортації місцевого населення», – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що такі дії є навмисним руйнування української інфраструктури й не мають доцільності, адже не змінюють положення сил на фронті.

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