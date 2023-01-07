Росіяни можуть підірвати водосховище біля самої лінії фронту

Російські окупанти можуть підірвати дамбу Сватівського водосховища на Луганщині. Про це повідомив Центр національного спротиву.

Так, за даними Центру «Спротив», до Сватова на Луганщині прибув ворожий інженерно-саперний підрозділ, який, ймовірно, розглядає можливість підірвати дамби Сватівського водосховища.

«Ворог розраховує сповільнити просування ЗСУ на цій ділянці фронту. При цьому окупанти планують звинуватити Україну в підриві дамби… Також звертаємо увагу, що росіяни можуть використати підрив дамби задля приводу для депортації місцевого населення», – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що такі дії є навмисним руйнування української інфраструктури й не мають доцільності, адже не змінюють положення сил на фронті.