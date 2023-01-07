РНБО запровадила санкції проти знаменитих росіян

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції щодо 119 російських публічних осіб. Серед них – троє українців. Про це йдеться на сайті президента.
Так, Зеленський підписав Указ, який від 7 січня ввів у дію рішення РНБО від 6 січня про введення персональних санкцій щодо низки осіб.
Зокрема, до санкційного списку потрапили:
- співачка і актриса Ірина Аллегрова,
- співак Роман Архипов,
- співак Дмитро Білан,
- рок-музикант Сергій Бобунець,
- телеведуча Дана Борисова,
- співак Олександр Буйнов,
- співачка Вікторія Дайнеко,
- музикант Валерій Дідюля,
- співачка Лариса Доліна,
- співак Валерій Кіпєлов,
- співак Пилип Кіркоров,
- оперна співачка Анна Нетребко,
- режисер Микита Міхалков,
- артист Євген Петросян,
- співак Володимир Пресняков,
- співак Стас П’єха,
- співачка Пелагея Телегіна,
- пропагандистка Маргарита Симоньян,
- співачка Любов Успенська,
- співак Михайло Шуфутинський,
- співачка Аніта Цой,
- телеведучий Леонід Якубович.
Окрім того, під санкціями також опинилися троє громадян України: громадянка України телеведуча Жанна Бадоєва, громадянка Росії, України й Ізраїлю співачка Лоліта Мілявська, громадянин України футболіст Анатолій Тимощук.
Повний перелік за посиланням у додатку.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Анастасія Диняк