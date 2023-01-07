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РНБО запровадила санкції проти знаменитих росіян

Анастасія Диняк

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Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції щодо 119 російських публічних осіб. Серед них – троє українців. Про це йдеться на сайті президента.

Так, Зеленський підписав Указ, який від 7 січня ввів у дію рішення РНБО від 6 січня про введення персональних санкцій щодо низки осіб.

Зокрема, до санкційного списку потрапили:

  • співачка і актриса Ірина Аллегрова,
  • співак Роман Архипов,
  • співак Дмитро Білан,
  • рок-музикант Сергій Бобунець,
  • телеведуча Дана Борисова,
  • співак Олександр Буйнов,
  • співачка Вікторія Дайнеко,
  • музикант Валерій Дідюля,
  • співачка Лариса Доліна,
  • співак Валерій Кіпєлов,
  • співак Пилип Кіркоров,
  • оперна співачка Анна Нетребко,
  • режисер Микита Міхалков,
  • артист Євген Петросян,
  • співак Володимир Пресняков,
  • співак Стас П’єха,
  • співачка Пелагея Телегіна,
  • пропагандистка Маргарита Симоньян,
  • співачка Любов Успенська,
  • співак Михайло Шуфутинський,
  • співачка Аніта Цой,
  • телеведучий Леонід Якубович.

Окрім того, під санкціями також опинилися троє громадян України: громадянка України телеведуча Жанна Бадоєва, громадянка Росії, України й Ізраїлю співачка Лоліта Мілявська, громадянин України футболіст Анатолій Тимощук.

Повний перелік за посиланням у додатку.

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