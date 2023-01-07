РНБО запровадила санкції проти знаменитих росіян

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції щодо 119 російських публічних осіб. Серед них – троє українців. Про це йдеться на сайті президента.

Так, Зеленський підписав Указ, який від 7 січня ввів у дію рішення РНБО від 6 січня про введення персональних санкцій щодо низки осіб.

Зокрема, до санкційного списку потрапили:

співачка і актриса Ірина Аллегрова,

співак Роман Архипов,

співак Дмитро Білан,

рок-музикант Сергій Бобунець,

телеведуча Дана Борисова,

співак Олександр Буйнов,

співачка Вікторія Дайнеко,

музикант Валерій Дідюля,

співачка Лариса Доліна,

співак Валерій Кіпєлов,

співак Пилип Кіркоров,

оперна співачка Анна Нетребко,

режисер Микита Міхалков,

артист Євген Петросян,

співак Володимир Пресняков,

співак Стас П’єха,

співачка Пелагея Телегіна,

пропагандистка Маргарита Симоньян,

співачка Любов Успенська,

співак Михайло Шуфутинський,

співачка Аніта Цой,

телеведучий Леонід Якубович.

Окрім того, під санкціями також опинилися троє громадян України: громадянка України телеведуча Жанна Бадоєва, громадянка Росії, України й Ізраїлю співачка Лоліта Мілявська, громадянин України футболіст Анатолій Тимощук.

Повний перелік за посиланням у додатку.