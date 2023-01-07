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РФ втратила ще майже 500 бійців

Анастасія Диняк

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Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 110 740 військових, 3 066 танків, 285 літаків та 272 гелікоптери. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого по 7 січня загальні втрати Росії становлять:

  • особового складу ‒ 110 740 (+490) осіб,
  • танків ‒ 3 066 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6 125 (+1) од,
  • артилерійських систем – 2 062 (+3) од,
  • РСЗВ ‒ 431 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 217 (+2) од,
  • літаків – 285 (+0) од,
  • гелікоптерів – 272 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 4 798 (+1) од,
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 1 844 (+0),
  • Крилаті ракети – 723 (+0);
  • Спеціальна техніка ‒ 182 (+0).

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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