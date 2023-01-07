Попри «перемир’я» РФ не припиняла атаки 6 січня, – Гайдай

Очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що росіяни не припиняли обстріли 6 січня, попри оголошене «різдвяне перемир’я». Про це пише Радіо Свобода.

Так, Гайдай зазначив, що Росія, ймовірно, потребувала операційної паузи та планувала використати у пропаганді тезу про віроломність України, яка веде бойові дії у день великого релігійне свята.

«Як були обстріли, так вони й лишаються, як були спроби атакувати наші позиції – так вони й лишаються. Думаю, завтра Генштаб озвучить кількість обстрілів і штурмів, які відбулися», – сказав він.