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Обстріл Бахмута: є загиблі та понад десяток поранених

Анастасія Диняк

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6 січня російські військові обстріляли Бахмут на Донеччині. унаслідок атаки двоє людей загинуло, ще 13 отримали поранення. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Так, за даними слідства, окупанти з артилерії атакували Бахмут та Бахмутський район. Унаслідок  мінометного обстрілу загинули 61-річна жінка та 66-річний чоловік. Окрім того, поранення отримали 13 місцевих мешканців.

Росіяни пошкодили приватні будинки, багатоповерхівки та інші об’єкти.

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