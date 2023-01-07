Обстріл Бахмута: є загиблі та понад десяток поранених

6 січня російські військові обстріляли Бахмут на Донеччині. унаслідок атаки двоє людей загинуло, ще 13 отримали поранення. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Так, за даними слідства, окупанти з артилерії атакували Бахмут та Бахмутський район. Унаслідок мінометного обстрілу загинули 61-річна жінка та 66-річний чоловік. Окрім того, поранення отримали 13 місцевих мешканців.

Росіяни пошкодили приватні будинки, багатоповерхівки та інші об’єкти.