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На ЗАЕС окупанти примусово роздають російські паспорти

Анастасія Диняк

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Російські окупанти погрозами змушують українців отримувати паспорти РФ. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, в місті Енергодар Запорізької області, російські окупаційні війська примусили близько три тисячі працівників Запорізької АЕС отримати так звані російські паспорти.

Погрожуючи  підприємцям штрафами та вилученням майна в місті вивели з обігу українську гривню. Окрім того, значно зросла кількість захоплених окупантами житлових приміщень, що були покинуті вимушеними переселенцями.

Усе зведення Генштабу ЗСУ читайте за посиланням.

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