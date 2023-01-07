На ЗАЕС окупанти примусово роздають російські паспорти

Російські окупанти погрозами змушують українців отримувати паспорти РФ. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, в місті Енергодар Запорізької області, російські окупаційні війська примусили близько три тисячі працівників Запорізької АЕС отримати так звані російські паспорти.

Погрожуючи підприємцям штрафами та вилученням майна в місті вивели з обігу українську гривню. Окрім того, значно зросла кількість захоплених окупантами житлових приміщень, що були покинуті вимушеними переселенцями.

Усе зведення Генштабу ЗСУ читайте за посиланням.