Валерій Маркус: «Без БПЛА ми не переможемо у цій війні»

Український військовий, один із керівників 47 окремої окремої механізованої бригади «Маґура» Валерій Маркус закликає українців допомогти зі збором 25 мільйонів гривень на безпілотники, які рятують життя українських захисників:

«Січень 2023. Бригаді «Маґура» півтора місяці. Півтора місяці від старту перетворення 47 окремого штурмового полку в повноцінну бригаду.

За цей короткий час ми збільшилися вдвічі і нам вдалося завершити формування у визначені терміни, незважаючи на постійне переміщення ще несформованих підрозділів згідно отриманих наказів і бойових розпоряджень. Титанічна робота рекрутерів, стройової, тилових служб.

Все це паралельно з купівлею і отриманням зброї, техніки, навчанням, злагодженням, виїздом значної частини управління на довготривале навчання закордон.

Ми це зробили. Бригада сформована і функціонує. З кожним днем процеси налагоджуються, люди стають досвідченішими, ті, хто був цивільним, перетворюються на військових.

Що далі? В максимально швидкі терміни, за тижні, доукомплектування озброєнням, селекція людей, які випадково до нас потрапили, точковий добір професіоналів в своїх спеціальностях. Якісно завершити процеси формування і виконати свою пряму функцію – знищення ворога. Ключове слово – «якісно». Колись від Валерія Федоровича почув: «Маленька радянська армія ніколи не зможе перемогти велику радянську армію». Ми зобов’язані бути якісно іншими. Кращими.

Тому наша бригада «стає на крило». І ми змушені знову звернутися за допомогою до вас. Наш масштаб не просто збільшився в рази, в рази збільшилась відповідальність і складність викликів, які будуть перед нами стояти. Ми не зможемо обійтися простими «мавіками». Для цих задач потрібна ціла безпілотна авіаційна група. На жаль, реалії в яких знаходиться наша держава, не дозволяють навіть сподіватися, що колись нас забезпечать необхідним. Але це речі, які вкрай необхідні, і щоб знищувати, і щоб вижити… Без БПЛА ми не переможемо у цій війні.

Прошу вашої допомоги у зборі коштів на крила типу Лелека (5 шт.), Матрікси (3шт.); ударні дрони R-18 або Panisher (3 шт.), мавіки, комплектуючі, старлінки, генератори, екофлоу. Це БПЛА, що зможуть покрити потреби цілої штурмової частини. Загальна сума – близько 25 млн. гривень.

Друзі, без вашої допомоги ми не обійдемося. Ціна кожної гривні – життя наших бійців.

Слава Україні!»

Щоб допомогти нашим захисникам із бригади «Маґура» натисніть на посилання MarkusFoundation.

Банку Монобанку про збір 25 мільйонів грн на безпілотники на БПЛА для 47 ОМБр «Маґура» тут: Monobank.

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