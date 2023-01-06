Українські захисники відбили 12 ворожих атак на Донбасі

На 317 добу війни російські окупанти й надалі зосереджуються на спробах встановлення контролю над Донецькою областю, ведуть наступальні дії на Бахмутському та Лиманському напрямках. Намагаються покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках, успіху не мають. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу за 6 січня.

Протягом минулої доби ворог завдав 17 авіаційних ударів та здійснив 59 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, зокрема і по цивільній інфраструктурі.

Небезпека авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка і Площанка Луганської області та Спірне, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Первомайське, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Устинівка і Фиголівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку зафіксовано ворожий вогонь у районах населених пунктів Тавільжанка, Дворічна, Вільшана, Синьківка, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне і Берестове на Харківщині та Куземівка, Новоселівське та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку вогневого впливу зазнали Макіївка, Площанка, Кузьмине та Діброва на Луганщині.

На Бахмутському напрямку агресор обстріляв Верхньокам’янське, Спірне, Берестове, Білогорівку, Веселе, Яковлівку, Соледар, Красну Гору, Бахмут, Кліщіївку, Білу Гору, Курдюмівку, Диліївку, Озарянівку, Північне, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під вогонь рашистів потрапили Красногорівка, Авдіївка, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку окупанти гатили по Микільському, Вугледару та Пречистівці Донецької області.

На Запорізькому напрямку під обстрілами опинились Времівка, Зелене Поле і Новопіль на Донеччині; Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Гуляйпільське, Чарівне, Новоданилівка, Щербаки, Степове і Приморське Запорізької області та Нікополь на Дніпропетровщині.

На Херсонському напрямку, зокрема, від артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Херсон, Чорнобаївка та Токарівка.

У Каховці Херсонської області російські окупанти намагаються заборонити обіг гривні, здійснюють рейди торговельними точками та погрожують вилученням не лише готівки, а й товару, якщо виявлять українські гроші.

За наявною інформацією, з 1 січня у Донецьку співробітники так званих військових комісаріатів розпочали збір інформації про громадян 2006 року народження для постановки на військовий облік.

«У зв’язку з високою ефективністю засобів вогневого ураження Сил оборони у місті Старобільськ Луганської області противник посилив адміністративний та контррозвідувальний режими. Окупанти перевіряють мобільні телефони місцевих жителів. Особливу увагу приділяють особам, у яких є номери абонентів українських операторів зв’язку», – кажуть у Генштабі.

Українська авіація завдала 15 ударів по районах зосередження ворога, а також три удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Також протягом доби захисники збили ворожий літак Су-25 та гелікоптер Мі-8.

Наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили та військової техніки противника.

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