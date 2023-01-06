Справа Злочевського. Підозрюваним у підкупу антикорупціонерів продовжили арешт

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду України ((ВАКС) продовжив тримання під вартою двох підозрюваних у спробі підкупу антикорупціонерів, повідомляє пресслужба Слідчої антикорупційної прокуратури України.

Також суд залишив без змін розмір застави підозрюваним – 10,4 млн грн та 780 тис. грн відповідно до ролі кожного з них.

Термін дії запобіжного заходу продовжено до 04.03.2023 та 05.03.2023 відповідно.

«У 2020 році вказані особи звернулись до одного з підозрюваних, а згодом обвинуваченого у резонансній справі щодо спроби підкупу керівництва САП та НАБУ за закриття кримінального провадження за підозрою колишнього міністра екології та природних ресурсів. Прикриваючись нібито зв’язками у НАБУ, САП та ВАКС, зловмисники намагались переконати особу сплатити понад 1,8 млн доларів США для позивного вирішення питання щодо укладення угоди з прокурором та уникнення покарання за вчинений злочин», – йдеться у матеріалах справи.

Зловмисників було затримано на «гарячому», одразу після одержання ними частини обумовлених коштів – 50 тис. дол. США.

За даними Слово і діло, йдеться про директора громадської організації «Солом’янська варта» Віктора Дорофеєва та керівника ГО «Екологічний захист та контроль» Віктора Сергійчука.

За версією слідства, у 2020 році директор ГО «Солом’янська варта» Віктор Дорофеєв і керівник ГО «Екологічний захист та контроль» Віктор Сергійчук звернулись до одного з підозрюваних, а згодом обвинуваченого у резонансній справі щодо спроби підкупу керівництва САП та НАБУ за закриття кримінального провадження за підозрою колишнього міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського. Йшлося про колишнього першого заступника начальника Головного управління Державної податкової служби у місті Києві Миколу Ілляшенка.

Прикриваючись нібито зв’язками у НАБУ, САП та ВАКС, зловмисники намагались переконати Ілляшенка сплатити понад 1,8 млн доларів США для позивного вирішення питання щодо укладення угоди з прокурором та уникнення покарання за вчинений злочин. Зловмисників затримано на «гарячому».

Нагадаємо, НАБУ і САП заочно повідомили Злочевському про підозру в організації надання $5 млн неправомірної вигоди їхнім керівникам за закриття справи про заволодіння рефінансуванням Національного банку Реал банком, де підозрюваним є й ексміністр екології. Пізніше його оголосили в розшук.

До цього НАБУ затримало трьох осіб за підозрою в дачі хабаря деректору САП Назару Холодницькому і директору НАБУ Артему Ситнику в розмірі 5 млн доларів. За версією слідства, Андрій Кіча, Олена Мазурова та Микола Ільяшенко намагалися підкупити керівників антикорупційних органів, щоб вони закрили кримінальне провадження, в якому повідомлено про підозру Злочевському. Йдеться про справу заволодіння коштами стабілізаційного кредиту Нацбанку України, виданого підконтрольному Сергію Курченку Реал банку, і легалізації цих коштів. Мазурова пішла на угоду зі слідством, яку затвердив суд. Кічу та Ільяшенка продовжують судити.

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