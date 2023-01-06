Різдвяні богослужіння у храмах Львова. Розклад

З нагоди свята Різдва Христового, яке відзначають за юліанським календарем Духовна велич Львова опублікувала розклад різдвяних богослужень у храмах Львова.

Архикатедральний Собор Святого Юра УГКЦ м. Львів, площа Святого Юра, 5

6 січня 2023 року. Навечір’я Різдва Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа

16:00 – Велике Повечір’я з Литією. Утреня

21:30 – Архиєрейська Божественна Літургія св. Йоана Золотоустого. Звершить єпископ-помічник Львівської Архиєпархії УГКЦ Володимир.

7 січня Різдво Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа

8:00 – Архиєрейська Божественна Літургія св. Йоана Золотоустого. Звершить Архиєпископ і Митрополит Львівський УГКЦ Ігор

11:00 – Божественна Літургія св. Йоана Золотоустого

16:00 – Велика Вечірня з Литією

8 січня. Собор Пресвятої Богородиці

7:30 – Божественна Літургія

9:00 – Божественна Літургія

11:00 – Божественна Літургія

17:00 – Вечірня

Свято-Покровський кафедральний собор Православної церкви України м. Львів, вул. Грушевського, 2

6 січня 2023 року. Навечір’я Різдва Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа

17:00 – Всенічне бдіння, Архиєрейським чином

7 січня Різдво Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа

7:30 – Божественна Літургія св. Йоана Золотоустого

9:00 – Божественна Літургія св. Йоана Золотоустого

11:00 – Божественна Літургія св. Йоана Золотоустого, Архиєрейським чином

17:00 – Всенічне бдіння, Архиєрейським чином

8 січня Собор Пресвятої Богородиці

7:30 – Божественна Літургія св. Йоана Золотоустого

9:00 – Божественна Літургія св. Йоана Золотоустого

11:00 – Божественна Літургія св. Йоана Золотоустого

17:00 – Вечірня з колядками

Архиєрейські богослуження звершить Митрополит Львівський і Сокальський ПЦУ Димитрій

Храм Успіння Пресвятої Богородиці Православної церкви України м. Львів, вул. Руська, 5

6 січня 2023 року. Навечір’я Різдва Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа

16:00 – Всенічна

7 січня. Різдво Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа

7:00 – Архиєрейська Божественна Літургія. Звершить Митрополит Львівський ПЦУ Макарій

9:00 – Божественна Літургія

11:00 – Божественна Літургія

17:00 – Всенічна відправа

8 січня. Собор Пресвятої Богородиці

7:30 – Божественна Літургія

9:00 – Божественна Літургія

11:00 – Божественна Літургія

17:00 – Вечірня. Коляди

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