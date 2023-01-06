Різдвяні богослужіння у храмах Львова. Розклад

З нагоди свята Різдва Христового, яке відзначають за юліанським календарем Духовна велич Львова опублікувала розклад різдвяних богослужень у храмах Львова.
Архикатедральний Собор Святого Юра УГКЦ м. Львів, площа Святого Юра, 5
6 січня 2023 року. Навечір’я Різдва Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа
16:00 – Велике Повечір’я з Литією. Утреня
21:30 – Архиєрейська Божественна Літургія св. Йоана Золотоустого. Звершить єпископ-помічник Львівської Архиєпархії УГКЦ Володимир.
7 січня Різдво Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа
8:00 – Архиєрейська Божественна Літургія св. Йоана Золотоустого. Звершить Архиєпископ і Митрополит Львівський УГКЦ Ігор
11:00 – Божественна Літургія св. Йоана Золотоустого
16:00 – Велика Вечірня з Литією
8 січня. Собор Пресвятої Богородиці
7:30 – Божественна Літургія
9:00 – Божественна Літургія
11:00 – Божественна Літургія
17:00 – Вечірня
Свято-Покровський кафедральний собор Православної церкви України м. Львів, вул. Грушевського, 2
6 січня 2023 року. Навечір’я Різдва Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа
17:00 – Всенічне бдіння, Архиєрейським чином
7 січня Різдво Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа
7:30 – Божественна Літургія св. Йоана Золотоустого
9:00 – Божественна Літургія св. Йоана Золотоустого
11:00 – Божественна Літургія св. Йоана Золотоустого, Архиєрейським чином
17:00 – Всенічне бдіння, Архиєрейським чином
8 січня Собор Пресвятої Богородиці
7:30 – Божественна Літургія св. Йоана Золотоустого
9:00 – Божественна Літургія св. Йоана Золотоустого
11:00 – Божественна Літургія св. Йоана Золотоустого
17:00 – Вечірня з колядками
Архиєрейські богослуження звершить Митрополит Львівський і Сокальський ПЦУ Димитрій
Храм Успіння Пресвятої Богородиці Православної церкви України м. Львів, вул. Руська, 5
6 січня 2023 року. Навечір’я Різдва Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа
16:00 – Всенічна
7 січня. Різдво Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа
7:00 – Архиєрейська Божественна Літургія. Звершить Митрополит Львівський ПЦУ Макарій
9:00 – Божественна Літургія
11:00 – Божественна Літургія
17:00 – Всенічна відправа
8 січня. Собор Пресвятої Богородиці
7:30 – Божественна Літургія
9:00 – Божественна Літургія
11:00 – Божественна Літургія
17:00 – Вечірня. Коляди
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Андрій Котенський