Раптово помер депутат ЛМР Юрій Гринів

На 48 році життя раптово помер депутат Львівської міської ради Юрій Гринів. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Стало відомо про раптову смерть депутата Львівської міської ради Юрія Гриніва. Дуже сумна звістка для громади у переддень Різдва. Співчуття рідним та близьким – повідомив Андрій Садовий.

Як відомо, Юрій Гринів народився 24.02.1975 року у Львові. Був керівником парламентської кампанії у 2014 році партії БПП «Солідарність».

На місцевих виборах 2020 року Юрій Гринів був обраний депутатом Львівської міської ради від партії «Європейська Солідарність».

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