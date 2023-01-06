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На Львівщині знайшли авто, яке було в розшуку

Анастасія Диняк

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Від початку року у сервісних центрах МВС Львівщини виявили авто в розшуку та авто з перебити номером кузова. Про це йдеться у Facebook сервісного центру МВС у Львівській області.

Так, у Дрогобичі під час перевірок за наявними базами адміністратором було встановлено, що автомобіль KIA SORENTO перебуває у розшуку. Його ініціював один із відділів виконавчої служби у місті Львові. Відтак реєстраційні дії зупинили, а зібрані матеріали передали працівникам Дрогобицького районного відділку поліції.

Окрім того, у сервісному центрі МВС у с. Зимна Вода під час експертного дослідження виявлено автомобіль ВАЗ 2109 з перебитим VIN-кодом. Власник придбав проблемну автівку на аукціоні СЕТАМ.

Аби зберегти власні кошти під час придбання автомобіля, закликають укладати договір купівлі-продажу у сервісному центрі МВС.

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