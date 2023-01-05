ЗСУ збили літак і вертоліт рашистів, вдарили по їхній ППО

На 316 добу війни тривають запеклі бої на Донеччині, адже російські окупанти все ще намагаються вийти на межі адмінкордону області. На півдні України ворог обороняється. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 5 січня.

Загарбники ведуть наступальні дії на Бахмутському та Лиманському напрямках і безуспішно намагаються покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському рашисти обороняються.

Протягом доби противник завдав 8 авіаційних ударів та здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури зберігається на всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Водночас загарбники обстрілюють позиції ЗСУ та цивільні об’єкти вздовж усієї лінії зіткнення.

На Слобожанському напрямку ураження зазнали райони Стариці, Огірцевого, Вовчанська, Устинівки та Фиголівки Харківської області.

На Куп’янському напрямку під вогневий вплив потрапили Дворічна, Вільшана, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне і Берестове на Харківщині та Новоселівське і Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку ворожі обстріли зафіксували у Макіївці, Площанці, Кузьминому та Діброві Луганської області.

На Бахмутському напрямку окупанти обстріляли Спірне, Берестове, Білогорівку, Веселе, Соледар, Красну Гору, Бахмут, Білу Гору, Курдюмівку, Диліївку, Північне, Майорськ та Нью-Йорк на Донеччині.

На Авдіївському напрямку під вогнем рашистів опинились Авдіївка, Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку агресор обстріляв Микільське, Вугледар і Пречистівку на Донеччині.

На Запорізькому напрямку під вогонь російської артилерії потрапили райони населених пунктів Зелене Поле і Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Щербаки і Степове на Запоріжжі та Нікополь Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку противник не припиняє тероризувати мирне населення. Від артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура та мирні громадяни у Чорнобаївці та Херсоні.

«Військово-політичне керівництво РФ вживає заходів для недопущення масового виїзду чоловіків призовного віку за кордон перед черговою хвилею мобілізації, яка очікується у січні. Не виключена повна заборона перетину державного кордону чоловікам призовного віку», – кажуть у Генштабі.

Разом із тим у Росії продовжуються заходи з мобілізації, аби підтримати наступальний потенціал та поповнити втрати на війні проти України.

На тимчасово окупованих та зайнятих територіях Луганської області триває примусова паспортизація населення. Так, банківські установи окупованого регіону вимагають для оформлення платіжних карток паспорти РФ.

Українська авіація протягом доби завдала 15 ударів по районах зосередження противника, а також три удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Крім того, наші захисники збили ворожий літак Су-25 та гелікоптер Мі-8.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України здійснили вогневе ураження району зосередження живої сили та військової техніки окупантів.

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