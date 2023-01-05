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Ворог вчергове поцілив у об’єкт ДТЕК

Анастасія Диняк

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4 січня російські війська вчергове обстріляли енергетичний об’єкт компанії ДТЕК Енерго. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Так, за даними ДТЕК, унаслідок обстрілу суттєво пошкоджено обладнання підприємства. Одразу після закінчення атаки енергетики почали ліквідовувати наслідки. Наразі на об’єкті перебувають лише критично необхідні співробітники, інші працюють у віддаленому режимі.

«У вересні-січні енергетичні підприємства ДТЕК Енерго були атаковані вже 24 рази. 26 енергетиків були поранені, троє загинули. Також були загиблі та поранені серед працівників підрядних організацій та рятувальників», – йдеться у повідомленні.

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