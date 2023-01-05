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Військові РФ мріють втекти з війни в Україні в Сирію

Анастасія Диняк

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Українські військові влаштовують пекло російським окупантами, що ті хочуть втекти на війну в Сирію. Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

Так, СБУ оприлюднила перехоплену телефонну розмову російського військового з дружиною. Боєць скаржився, він розраховував на легкі перемоги і в Україні, адже мав досвід участі у сирійській війні, однак зрозумів, що помилявся.

На Запорізькому напрямку потрапив під вогонь ЗСУ та почав заздрити своїм колегам, яких відправлять воювати у Сирію, а не в Україну.

Натомість йому разом із залишками східного воєнного округу доведеться протистояти ЗСУ, які методично знищують елітні десантно-штурмові війська. Сам десантник визнає, що їхня розвідка не працює, а в українських захисників кращі і екіпіровка, і озброєння.

«Нас просто кидають проти артилерії, піхоту… Нам сказали: в село зайшли, там близько 20 людей. Заїхати потрібно і викинути їх звідти. Ми поїхали, а там чотири танки та піхота… Ми до того села навіть доїхати не змогли, нас розбили по дорозі. Другого батальйону взагалі вже не існує. У нас від штатної роти людей 20 залишилося», – розповідає окупант.

СБУ  нагадує про номер «гарячої лінії»:  +380936886888. Зателефонувавши на неї, росіяни отримають детальну інструкцію, як максимально безпечно здатися в полон і, зрештою, повернутися додому.

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