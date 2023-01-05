В Україні ліквідували ще 810 російських військових

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 110 тисяч військових, 3 041 танк, 284 літаки та 271 гелікоптер, повідомляє Генштаб ЗСУ.

З 24 лютого по 5 січня загальні втрати Росії становлять:

особового складу109720 (+810) осіб ліквідовано

танків ‒ 3041 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 6108 (+2) од,

артилерійських систем – 2051 (+12) од,

РСЗВ – 426 (+2) од,

засоби ППО ‒ 215 (+0) од,

літаків – 284 (+1) од,

гелікоптерів – 271 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1844 (+2),

крилаті ракети ‒ 723 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4759 (+14) од,

спеціальна техніка ‒ 182 (+1).

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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