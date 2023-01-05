Українські зенітники збили російський винищувач та вертоліт

У середу, 4 січня, підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сих Збройних Сил України знищено російський штурмовик та ударний вертоліт, повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

За даними відомства, на східному напрямку підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сих Збройних Сил України знищено російський штурмовик Су-25, ударний вертоліт Ка-52, та БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10».

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