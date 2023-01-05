Сервісний центр МВС Львівщини отримав нові авто для іспитів водіїв

Регіональному сервісному центру МВС у Львівській області передали два нові спеціалізовані автомобілі Hyundai i30 для складання практичних іспитів на право керування транспортними засобами. Ключі від автомобілів передав керівник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик під час робочого візиту, повідомляє сервісний центр МВС Львівщини.

Процес складання практичних іспитів тепер стане комфортнішим, оскільки автомобілі абсолютно нові та сучасні. Окрім того, охочі складати практичний іспит на автомобілі з автоматичною коробкою передач невдовзі зможуть це зробити на авто сервісного центру МВС.

«Один з автомобілів обладнано механічною коробкою передач, інший – автоматичною. Наявність такого авто у сервісному центрі МВС спростить процедуру для тих, хто не може складати іспити у складі групи, де використовуються автомобілі навчальних закладів», – зазначив керівник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик.

Зазначимо, що нові авто обладнані додатковим дзеркалом заднього виду, відеореєстратором на дві камери.

«На сьогодні власними автомобілями для складання практичного іспиту на категорію В забезпечені вісім з десяти сервісних центрів області. Тож нові авто дозволять нам не лише оновити рухомий склад, але й покращать умови складання практичного іспиту для громадян. Найближчим часом ми передамо автомобілі одному з територіальних підрозділів у Львівській області», – додав керівник Регіонального сервісного центру МВС у Львівській області Олександр Семчишин.

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