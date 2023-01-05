На розвідувальні дрони рашисти стали чіпляти боєприпаси, – ЗСУ

На приземленому безпілотнику «Орлан-10», який є розвідувальним літальним апаратом росіян, українські військові виявили причеплені касети з боєприпасами. Про це повідомляє управління стратегічних комунікацій ЗСУ у своєму Telegram.

Таку цікаву знахідку наші захисники виявили 4 січня на збитому російському дроні «Орлан-10». Так, цей розвідувальний безпілотник окупанти переробили в ударний, причепивши до нього підвіси з контейнерами для двох касет із боєприпасами.

«Декілька місяців тому, росіяни вихвалялися, про “унікальну” модернізацію “Орлана” до рівня ударного БПЛА шляхом встановлення касет для скиду боєприпасів. Схоже, що грошей на цю “модернізацію” вкрали багато, бо прилад “анало-говнє” ще той», – глузливо прокоментували українські військові.

Довідково: Орлан-10 – російський безпілотник, призначений для ведення спостереження за протяжними і локальними об’єктами у важкодоступній місцевості. Армія РФ почала його використовувати з 2013 року.

Дрон може летіти на відстань до 120 км зі швидкістю від 90 до 150 км/год. Тривалість польоту становить більше 16 год. Приземляється безпілотник на парашуті.

У травні 2022 року розробник представив ударну модифікацію «Орлана-10».

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