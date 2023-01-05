На Львівщині водій збив дівчинку-підлітка

У Львівському районі чоловік збив 16-річну дівчину. Її з травмами госпіталізували. Про це повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, аварія сталася 4 січня близько 19:10 год. на автодорозі Львів-Самбір у селі Оброшине Львівського району. За попередніми даними правоохоронців, 39-річний житель одного з селищ району на своєму авто «Деу Сенс» збив 16-річну місцеву мешканку.

Унаслідок ДТП неповнолітню дівчину госпіталізували з травмами.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Винуватцю може загрожувати до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.