На Львівщині судять коригувальника рашистів

На Львівщині судять 34-річного жителя Запоріжжя, який коригував вогонь рашистів по стратегічних підприємствах Запоріжжя, Києва та Львівщини. Чоловіку повідомлено про підозру у держзраді та взяли під варту. Про це повідомляє відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру 34-річному мешканцю Запоріжжя за фактами державної зради та виправдування збройної агресії Росії проти України.

За даними слідства, чоловік передавав представникам країни агресора необхідну інформацію для здійснення обстрілів по стратегічних державних підприємствах, звітував про результати обстрілів.

Він також неодноразово поширював матеріали, що містять глорифікацію осіб, які здійснюють збройну агресію РФ проти України та схвалення протиправних дій країни-агресора, спрямованих на порушення суверенітету і територіальної цілісності України.

За клопотанням прокурора, йому обрано найсуворіший запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Слідчі дії тривають.

За даними СБУ, затриманий чоловік є агентом ФСБ Росії, і затримали його на Львівщині. Він неодноразово коригував ракетні удари Росії по стратегічним об’єктам України.

Поплічником ворога виявився інженер одного з держпідприємств, розташованого на сході України.

На початку повномасштабного вторгнення його завербувала російська спецслужба для проведення розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави.

Спочатку, за завданням ворога, зрадник збирав інформацію про розміщення стратегічних об’єктів у південно-східних регіонах України.

Крім цього, він пропонував представникам країни-агресора свою допомогу у розробці новітньої радіолокаційної установки на основі відомостей щодо української РЛС.

Також, прикриваючись «відрядженням», агент їздив до Києва та Запоріжжя для виявлення об’єктів енергетики та залізничної інфраструктури, по яких ворог здійснював ракетні удари.

Чергова його «поїздка» була до Львівщини, де він намагався встановити місцезнаходження об’єктів критичної інфраструктури. Отриману інформацію мав переправити ворогу у вигляді електронних координат та фотоматеріалів з прив’язкою до місцевості. Розвідувальна інформація потрібна була ворогу для підготовки і проведення серії прицільних ракетних ударів по території Львівщини.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.