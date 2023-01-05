На Львівщині шахраї вкрали в людей 1 млн грн, прикриваючись держдопомогою

Правоохоронці викрили на Львівщині шахраїв, які, прикриваючись державною і європейською допомогою, крали у людей гроші. На такій схемі аферисти заробили більше 1 млн грн. Про це йдеться на сторінці Кіберполіції у Facebook.

Йдеться про злочинне угруповання, яке використовувало фішингові сайти, через які отримувало дані банківських карт громадян і потім привласнювали їхні гроші.

За даними слідства, шахраї використовували онлайн-сервіси для масової розсилки SMS. Громадянам надходили повідомлення про можливість отримання соціальних виплат, зокрема єПідтримки, допомоги від ЄС, різних програм благодійних фондів. Для цього їм пропонували перейти за посиланням та вказати дані банківських карток, на котрі нібито буде зарахована допомога.

«Відомості, які користувачі вводили на фішингових сайтах, автоматично ставали відомі зловмисникам. Надалі учасники схеми привласнювали гроші з рахунків потерпілих. За попередніми даними, таким вони ошукали більше сотні громадян. Загальна сума збитків становить 1 млн грн», – кажуть у кіберполіції.

Як додають в прокуратурі Львівської області, учасниками шахрайської схеми були четверо людей. Втім інформації про їхній вік і чи є вони мешканцями Львівщини не надають.

Під час обшуків за місцем проживання аферистів вилучили мобільні телефони, десятки сім-карток операторів зв’язку, комп’ютери та ноутбуки, електронні накопичувачі інформації, банківські картки та 13 500 доларів, 1 900 євро.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та за ч. 5 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних мереж) ККУ.

Фігурантам справи загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.

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