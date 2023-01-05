Львів’янин вивозив за кордон «ухилянтів» під виглядом дипломатів

У Львові затримали чоловіка, який за 4 тисячі доларів підробляв документи для безперешкодного виїзду з України військовозобов’язаних. Про це повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, за даними правоохоронців, 51-річний львів’янин пропонував військовозобов’язаним, виїхати за кордон з підробленими документами. Для цього він обіцяв виготовити для «ухилянтів» фіктивний дипломатичний паспорт. Свої послуги чоловік оцінив у чотири тисячі доларів.

Чоловіка затримали під час отримання частини коштів – двох тисяч доларів.

Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув’язнення до дев’яти років. Наразі триває слідство.