АРМА передали майно російського бізнесмена на 350 мільйонів

Детективи Бюро економічної безпеки України передали до Агентства з розшуку та менеджменту активи компанії громадянина Росії на 350 мільйонів грн. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Мова про корпоративні права підприємства, комплексу з виготовлення м’ясних заморожених напівфабрикатів, загальною площею понад 4 тис. кв. м, житлову будівлю площею 2 тис кв. м, складське приміщення площею 3,5 тис. кв. м, адміністративні, виробничі будівлі та іншу нерухомість. Орієнтовна загальна вартість активів та майна становить понад 350 млн грн.

Згадане майно на правах власності належить товариству, яке є одним з найбільших виробників напівфабрикатів на території України. Службових осіб цієї компанії було викрито в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. У ході досудового розслідування встановлено, що бенефіціарним власником суб’єкта господарської діяльності є громадянин Російської Федерації.

Співробітники БЕБ встановили, що службові особи компанії упродовж 2019-2021 років, здійснювали перерахування грошових коштів на транзитно-конвертаційну групу з метою переведення їх у готівку та без фактичного проведення операцій. Внаслідок таких дій, компанія ухилилася від сплати податків на суму 150 млн грн. Наразі майно арештоване та передано до АРМА.

Досудове розслідування кримінального провадження за фактами ухилення від сплати податків здійснюється детективами Головного підрозділу детективів БЕБ за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генеральної прокуратури та оперативного супроводження Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

БЕБ не повідомляє про яку компанію йде мова, проте за даним Інтерфакс-Україна, мова про виробника напівфабрикатів «Єрмоліно».

Як відомо від арештованих БЕБ активів Росії та Білорусі Україна отримала понад 2,2 млрд гривень доходу.

Раніше повідомлялось, що НАБУ оголосило в розшук організатора злочинної групи у справі щодо махінацій з арештованим майном юриста Андрія Довбенка на суму майже 500 мільйонів гривень.

В кінці грудня 2022 року НАБУ і САП здобули докази того, що викрита цьогоріч розтрата майна, переданого АРМА, здійснена організованою злочинною групою (ОЗГ) у складі чотирьох осіб. 29 грудня її організатору, власнику низки юридичних компаній, повідомили про підозру.

Крім нього, про підозру повідомили ще одному учаснику організованої ним групи – генеральному директору ДП «СЕТАМ» (обіймав посаду у період травень 2016 р. – лютий 2020 р.), наразі – посадовець Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України (також є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні НАБУ і САП) – заволодінні грошей банку.

Ще двом учасникам ОЗГ – голові АРМА (2016-2019 рр.) та начальнику управління менеджменту активів центрального апарату АРМА (2018-2020 рр.) – повідомили про підозру у махінаціях з арештованим майном АРМА раніше.

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