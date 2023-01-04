Water4Ukraine допомагатиме відновлювати постачання питної води в Україні

Німецька ініціатива Water4Ukraine передала Україні 15 одиниць техніки для водоканалів України. Ініціатива Water4Ukraine 2022 року буде продовжена й у Новому році. Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.

«Наприкінці 2022 року до Львова приїхав уже третій конвой спеціальної техніки, яка є гуманітарною допомогою, яку для українських водоканалів надає німецька ініціатива Water4Ukraine. На сьогодні Water4Ukraine передала уже 15 одиниць техніки для водоканалів України. І саме наше підприємство координує отримання допомоги та скеровує її тим містам, які постраждали найбільше та потребують термінової допомоги для відновлення постачання питної води людям.

Приємно, що ініціатива у 2023 році продовжить свою роботу і продовжить допомагати водоканалам України. Допомога німецьких колег неймовірна важлива для нас, адже це дає нам надію, що у своїй боротьбі ми не самотні», – повідомили у ЛМКП «Львівводоканал».

Ініціативу Water4Ukraine започаткував Ельмар Тієн, начальник відділу корпоративних комунікацій та стратегічного маркетингу приватної компанії об’єднаних комунальних послуг міста Вупперталь. На сьогодні її підтримує також Асоціація комунальних підприємств Німеччини та Міністерство економіки та фінансів Німеччини. Вони збирають кошти, шукають донорів і передають необхідну техніку водоканалам України.

У Львові цю ініціативу координує заступник головного інженера з експлуатації та ремонту водопровідних мереж ЛМКП «Львівводоканал» Володимир Білинський. А організувати логістику з української сторони допомагала громадська організація NGO LEF («Львівська екологічна фундація») та її керівник Роман Рувінські.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.