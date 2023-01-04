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У «Шегинях» затримали контрабанду майже 500 пачок цигарок

Ольга Денисяка

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На кордоні з Польщею прикордонники Львівського загону знайшли у вантажівці майже 500 пачок цигарок, які намагались перевезти незаконно. Про це Львівьскому порталу повідомили в пресслужбі ДПСУ.

Ввечері 3 січня вантажний автомобіль марки Мерседес, під керуванням 47-річного іноземця, прибув у пункту пропуску «Шегині». Прикордонники вирішили  додатково перевірити авто. В ході чого, спільно з працівниками митниці, виявили схованки з тютюновими виробами марки «Compliment». Цигарки були заховані у ніші для інструментів та під декоративною обшивкою підлоги.

Загалом зі сховку дістали 448 пачок цигарок без марок акцизного збору України. Тютюнову контрабанду вилучили. Сума оцінки встановлюється.

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